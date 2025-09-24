Кубилюс: ЕС понадобится время для создания полноценной сети противодействия дронам

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европейский Союз может значительно улучшить свои возможности по обнаружению дронов в течение года, но для создания полноценной сети, способной отслеживать и уничтожать цели, понадобится гораздо больше времени.

Об этом он сказал в интервью Euractiv, передает "Европейская правда".

Идея создания "стены дронов" быстро набрала популярность после волны вторжений России в воздушное пространство стран ЕС в течение последних недель.

По мнению еврокомиссара по вопросам обороны, ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению дронов в течение года, однако для создания полноценной сети на суше и море, способной отслеживать и уничтожать цели, потребуется гораздо больше времени.

"Мы должны понять, что нам не хватает возможностей для обнаружения дронов. Возможно, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют свою специфику – они летают очень низко, они маленькие", – сказал Кубилюс.

Кубилюс отметил, что первым шагом является „быстрое" приобретение систем обнаружения. По его словам, это "вполне реально".

Еврокомиссар по вопросам обороны считает, что Европе нужно взять за пример украинскую армию, которая использует акустические датчики для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которые иначе могут не отображаться на радарах.

Как известно, 26 сентября состоится видеоконференция по "стене дронов" с участием стран восточного фланга НАТО и Украины, но Венгрию и Словакию на нее не пригласили.

Словацкий президент Петер Пеллегрини сказал, что хочет, чтобы его страна участвовала в "стене дронов".

Известно, что Дания примет участие в совещании по созданию "стены дронов" после того, как в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.