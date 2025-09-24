Молдовського олігарха Плахотнюка утримуватимуть в окремій камері

Молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка доставлять до Молдови з Греції в четвер уранці, 25 вересня, його утримуватимуть в окремій камері.

Про це заявила міністерка юстиції Молдови Вероніка Михайлов-Морару, її цитує Agora.md, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка також розповіла, що Плахотнюка утримуватимуть у в'язниці №13.

"Щодо цієї особи, враховуючи, що вона обіймала державні посади, згідно з Виконавчим кодексом, з міркувань безпеки, а також з інших причин, передбачених законом, її утримуватимуть в окремій камері", – зазначила вона.

У МВС Молдови підтвердили що Плахотнюк буде доставлений в країну повітряним транспортом. Наразі не повідомляють, чи буде він доставлений пасажирським або приватним рейсом.

Згідно з розкладом рейсів, єдиний рейс, який прибуває з Афін до Кишинева, відправляється вранці 25 вересня о 9:30.

Нагадаємо, спершу повідомляли, що екстрадиція Плахотнюка планується на 25 вересня. 17 вересня Мін'юст Греції призупинив екстрадицію олігарха-втікача до Молдови.

Згодом Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.