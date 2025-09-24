Молдавского олигарха Плахотнюка будут содержать в отдельной камере

Молдавского беглого олигарха Влада Плахотнюка доставят в Молдову из Греции в четверг утром, 25 сентября, его будут содержать в отдельной камере.

Об этом заявила министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару, ее цитирует Agora.md, сообщает "Европейская правда".

Министр также рассказала, что Плахотнюка будут содержать в тюрьме №13.

"Относительно этого лица, учитывая, что оно занимало государственные должности, согласно Исполнительному кодексу, из соображений безопасности, а также по другим причинам, предусмотренным законом, его будут содержать в отдельной камере", – отметила она.

В МВД Молдовы подтвердили что Плахотнюк будет доставлен в страну воздушным транспортом. Пока не сообщают, будет ли он доставлен пассажирским или частным рейсом.

Согласно расписанию рейсов, единственный рейс, который прибывает из Афин в Кишинев, отправляется утром 25 сентября в 9:30.

Напомним, сначала сообщалось, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.

Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.