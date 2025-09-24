СМИ: в Европе обрадовались заявлениям Трампа об Украине, но сохраняют скепсис

Европейские чиновники неоднозначно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ: некоторые обрадовались таким словам главы Белого дома, хотя скепсис сохраняется.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Первоначальную реакцию на сообщение Трампа в Truth Social среди европейской делегации в ООН издание описывает как "сдержанный восторг".

"Это самое жесткое из всего, что было до сих пор", – пошутил один из чиновников ЕС, который находится в Нью-Йорке, имея в виду проукраинский характер поста Трампа.

Этот же чиновник отметил, что Трамп "всегда готов сделать что-то не очень хорошее, стоит только Путину позвонить ему".

Для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидное изменение позиции Трампа также стало своеобразным подтверждением их собственных усилий.

Выступая перед журналистами у здания Совета Безопасности ООН, ведущий европейский дипломат Кая Каллас приветствовала заявление Трампа.

Как отмечает издание, эти слова Трампа также могут порадовать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в последние месяцы подвергалась критике за чрезмерную уступчивость президенту США.

Один из чиновников ЕС рассказал, что отношения фон дер Ляйен с Трампом также значительно изменились с момента его вступления в должность. Президент Европейской комиссии теперь часто общается по телефону с Трампом, используя звонки, чтобы проинформировать его, среди прочего, об атаке России на миссию ЕС в Украине, а также о проблеме похищенных украинских детей.

В то же время на фоне первоначального удивления и радости несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм относительно того, что пост Трампа может быть ничем иным, как попыткой разозлить хозяина Кремля Владимира Путина, которая не приведет ни к каким реальным изменениям в политике Соединенных Штатов.

Как известно, президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.