Навроцький зустрівся з Трампом і поділився подробицями розмови

Президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом в Нью-Йорку, де проходить Генасамблея ООН.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Під час спілкуванні із журналістами Навроцький заявив, що розмовляв з Трампом про його виступ на Генасамблеї ООН.

"Я сказав президенту, що це був чудовий виступ", – розповів польський президент.

Водночас за його словами, в ході розмови Трамп згадав про ситуацію в Польщі.

"Він сказав мені – він робить це постійно з часу нашої першої зустрічі – що Сполучені Штати підтримують Польщу і дуже раді нашим глибоким, важливим, заснованим на цінностях відносинам між Польщею та США", – зазначив Навроцький.

Президент додав, що на зустрічі також були присутні перші леді.

Варто зазначити, що 23 вересня Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі із Зеленським Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".

У спілкуванні зі ЗМІ перед тим Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для України, а про довіру до очільника Кремля скаже "через місяць".