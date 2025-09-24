Навроцкий встретился с Трампом и поделился подробностями разговора

Президент Польши Кароль Навроцкий встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Во время общении с журналистами Навроцкий заявил, что разговаривал с Трампом о его выступлении на Генассамблее ООН.

"Я сказал президенту, что это было замечательное выступление", – рассказал польский президент.

В то же время по его словам, в ходе разговора Трамп вспомнил о ситуации в Польше.

"Он сказал мне – он делает это постоянно со времени нашей первой встречи – что Соединенные Штаты поддерживают Польшу и очень рады нашим глубоким, важным, основанным на ценностях отношениям между Польшей и США", – отметил Навроцкий.

Президент добавил, что на встрече также присутствовали первые леди.

Стоит отметить, что 23 сентября Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи с Зеленским Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может, даже пойти дальше".

В общении со СМИ перед тем Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Украины, а о доверии к главе Кремля скажет "через месяц".