Білий дім доручив готуватися до можливої зупинки роботи уряду

У Білому домі доручили підпорядкованим федеральним відомствам підготуватись до можливої вимушеної паузи у роботі уряду, так званого "шатдауну", якщо Конгрес не зможе вчасно схвалити додаткове фінансування, та заодно закликали пошукати у штаті "зайвих" працівників.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У розпорядженні видання опинилась записка від Офісу з питань управління та бюджету, у якій йдеться, що відомствам потрібно попередити працівників про можливе вимушене скорочення штату, за умови, що для них немає альтернативного джерела фінансування, або сфера діяльності "не відповідає пріоритетам президента".

Окрім того, відомства просять знову оцінити потребу у працівниках за цими критеріями після завершення потенційної паузи в роботі уряду та залишити "мінімальну кількість" співробітників, необхідних для того, щоб виконувати роботу, і подати відповідний план до Офісу з питань управління та бюджету.

Фактично у записці дають розпорядження звільнити частину федеральних держслужбовців, замість того, щоб відправити на "простій" на час зупинки роботи уряду.

Нагадаємо, профінансований період роботи федерального уряду завершується 30 вересня, до цієї дати Конгрес має погодити додаткове фінансування – проте суперечки між республіканцями і демократами досі тривають.

У проєкт від демократів включили значні видатки на охорону здоров’я. У Республіканській партії заявили, що включати такі суттєві суми до проєкту про фінансування на 7 тижнів роботи уряду неправильно і ці питання слід було би розглядати у рамках проєкту бюджету наприкінці року.

У США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.