Белый дом поручил готовиться к возможной остановке работы правительства

В Белом доме поручили подчиненным федеральным ведомствам подготовиться к возможной вынужденной паузе в работе правительства, так называемому "шатдауну", если Конгресс не сможет вовремя одобрить дополнительное финансирование, и заодно призвали поискать в штате "лишних" работников.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В распоряжении издания оказалась записка от Офиса по вопросам управления и бюджета, в которой говорится, что ведомствам нужно предупредить работников о возможном вынужденном сокращении штата, при условии, что для них нет альтернативного источника финансирования, или сфера деятельности "не соответствует приоритетам президента".

Кроме того, ведомства просят вновь оценить потребность в работниках по этим критериям после завершения потенциальной паузы в работе правительства и оставить "минимальное количество" сотрудников, необходимых для того, чтобы выполнять работу, и подать соответствующий план в Управление по вопросам управления и бюджета.

Фактически в записке дают распоряжение уволить часть федеральных госслужащих, вместо того, чтобы отправить на "простой" на время остановки работы правительства.

Напомним, профинансированный период работы федерального правительства заканчивается 30 сентября, до этой даты Конгресс должен согласовать дополнительное финансирование – однако споры между республиканцами и демократами до сих пор продолжаются.

В проект от демократов включили значительные расходы на здравоохранение. В Республиканской партии заявили, что включать такие существенные суммы в проект о финансировании на 7 недель работы правительства неправильно и эти вопросы следовало бы рассматривать в рамках проекта бюджета в конце года.

В США в последние годы регулярно повторяются ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.