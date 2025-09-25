В Вильнюсе – протест против назначения министра культуры от "Зари Ниману"

Утром 25 сентября в литовском Вильнюсе, возле президентского дворца, состоялся протест представителей культурного сообщества против назначения Игнатаса Адомавичюса из партии "Звезда Ниману" на должность министра культуры.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным городского совета, на акцию было выдано разрешение для участия до 2 тысяч человек.

Организаторы также обнародовали петицию с требованием не допускать в правительство представителей этой политической силы. Ее уже подписали около 50 тысяч человек, среди которых – известные литовские художники, писатели, режиссеры и актеры.

Фото: LRT

В петиции культурные деятели заявили, что передача Министерства культуры "Зоре Ниману" является "опасным шагом", поскольку эта партия, по их словам, не имеет ни компетенции, ни видения для управления сферой культуры, а ее риторика является популистской и пророссийской.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность решением правительства обменять Министерство культуры на партию "Заря Ниману". Эта партия, известная своей популистской, антисемитской и пророссийской риторикой, в своей программе уделяет культуре абсолютно незначительное внимание, никогда не демонстрировала необходимой компетентности для управления этой чрезвычайно важной сферой государства, а также не проявляла никакой приверженности защите культуры и ее автономии", – заявили подписанты.

Фото: LRT

Несмотря на это, президент Гитанас Науседа в среду, 24 сентября, подписал указ о назначении Адомавичюса министром культуры, отметив, что сделал это "с тяжелым сердцем".

Сам Адомавичюс, комментируя критику, заявил, что сомневается в масштабах поддержки петиции и предположил, что против него могли выступить "оппозиция и другие неизвестные люди".

Накануне протеста премьер-министр Инга Ругинене встретилась с деятелями культуры и предложила компромисс: создать совещательный формат для консультаций при формировании команды министерства.

Однако представители культуры ответили, что назначение Адомавичюса стало "красной чертой", и объявили о намерении продолжать акции протеста, забастовки и бойкоты.

Также напомним, что Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Звезда Ниману" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Лидер "Зоры Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис после этого заявил о фактическом распаде коалиции.

Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.

Однако во вторник уже и в рядах социал-демократов допустили провал формирования правительства и досрочные парламентские выборы.

