У Молдові передають до суду справу члена партії "Шор" щодо її незаконного фінансування

У Молдові передають до суду справу щодо керівника місцевого осередку оголошеної неконституційною партії "Шор" – стосовно участі в незаконному фінансуванні політсили.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Антикорупційна прокуратура Молдови оголосила про завершення розслідування і передачу до суду справи щодо секретаря територіального осередку партії "Шор" у Ришканському районі.

Згідно зі звинуваченням, він отримав на фінансування діяльності партії понад 1,4 млн леїв (понад 71 тисячу євро), знаючи, що кошти надає організоване злочинне угруповання.

Справу буде розглядати суд у Кишиневі. За звинуваченнями загрожує штраф у розмірі від 57,5 до 92,5 тисяч леїв (3000 – 4700 євро), або 2-7 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на термін до 5 років.

Нагадаємо, у червні 2023 року Конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської популістської партії "Шор", названої ім’ям її засновника, олігарха Ілана Шора. В країні тривають масштабні розслідування щодо джерел фінансування цієї партії та підкупу виборців.

Втім, соратники Шора під його керівництвом продовжують діяльність, створивши інші політсили, вони об’єдналися у блок "Перемога".

Сам Шор вже багато років перебуває за межами Молдови, де проти нього є кримінальні провадження і судові вироки – зокрема, у найвідомішій справі про "крадіжку мільярда" з банків Молдови.

