В Молдове передают в суд дело члена партии "Шор" о ее незаконном финансировании

В Молдове передают в суд дело в отношении руководителя местной ячейки объявленной неконституционной партии "Шор" – об участии в незаконном финансировании политсилы.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила о завершении расследования и передаче в суд дела в отношении секретаря территориальной ячейки партии "Шор" в Рышканском районе.

Согласно обвинению, он получил на финансирование деятельности партии более 1,4 млн леев (более 71 тысячи евро), зная, что средства предоставляет организованная преступная группировка.

Дело будет рассматривать суд в Кишиневе. По обвинениям грозит штраф в размере от 57,5 до 92,5 тысяч леев (3000 – 4700 евро), или 2-7 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, в июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал неконституционной деятельность пророссийской популистской партии "Шор", названной именем ее основателя, олигарха Илана Шора. В стране продолжаются масштабные расследования относительно источников финансирования этой партии и подкупа избирателей.

Однако соратники Шора под его руководством продолжают деятельность в стране, создав другие политсилы, они объединились в блок "Победа".

Сам Шор уже много лет находится за пределами Молдовы, где против него возбуждены уголовные дела и вынесены судебные приговоры – в частности, в самом известном деле о "краже миллиарда" из банков Молдовы.

