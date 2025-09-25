У Данії вважають, що невідомі БпЛА підняли в повітря не десь далеко за межами країни

Данські посадовці припускають, що невідомі безпілотники, помічені у кількох місцях ввечері у понеділок, підняли у повітря десь у межах регіону.

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це під час брифінгу сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен припустив, що апарати, які кружляли біля аеропорту Ольборга та ще в районі кількох міст Ютландії, підняли у небо десь неподалік.

"Те, з чим ми зіткнулися зараз – дрони потенційно запускають десь у нашому регіоні. Я не можу сказати, звідки вони прилетіли, але це незначна відстань", – сказав він.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.