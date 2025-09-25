В Дании считают, что неизвестные БпЛА запустили не где-то далеко за пределами страны

Датские чиновники предполагают, что неизвестные беспилотники, замеченные в нескольких местах вечером в понедельник, подняли в воздух где-то в пределах региона.

Как сообщает TV2, пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга сказал министр обороны Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен предположил, что аппараты, которые кружили возле аэропорта Ольборга и еще в районе нескольких городов Ютландии, подняли в небо где-то неподалеку.

"То, с чем мы столкнулись сейчас – дроны потенциально запускают где-то в нашем регионе. Я не могу сказать, откуда они прилетели, но это незначительное расстояние", – сказал он.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БпЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БпЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредерриксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.