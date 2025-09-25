В Дании пока не решили, применят ли "консультационную" статью НАТО из-за неизвестных БпЛА

В правительстве Дании пока не решили, применять ли впервые в своей истории статью 4 Североатлантического договора для консультаций в рамках НАТО из-за второго за неделю инцидента с неизвестными беспилотниками.

Как сообщает TV2, об этом сказал министр обороны Троельс Лунд Поульсен на экстренной пресс-конференции по поводу инцидента, пишет "Европейская правда".

Поульсен отметил, что в правительстве размышляют над задействованием "консультационной" 4-й статьи НАТО, как сделали Польша и Эстония после последних инцидентов у них, но окончательного решения по этому поводу еще не приняли.

Если Дания активирует статью 4, это будет впервые для нее за все время членства в Альянсе, где она является одной из стран-соучредителей.

Поульсен добавил, что датские чиновники уже утром проинформировали НАТО об инциденте, так же как и ЕС.

"В дополнение к статье 4, есть другие вещи, которые мы можем сделать в рамках НАТО. И достаточно очевидно, что что-то нужно делать в рамках НАТО – в том числе в отношении возможностей", – сказал министр.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БпЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БпЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Также чиновники склоняются к мнению, что беспилотники поднимали в воздух где-то неподалеку.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.