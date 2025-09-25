Молдавского олигарха Плахотнюка поместили под арест

Молдавского олигарха Влада Плахотнюка, которого 25 сентября экстрадировали из Греции в Кишинев, поместили под предварительный арест на 30 суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

Решение об аресте Плахотнюка принимали на основании ордеров, выданных ранее судами по просьбе прокуроров.

Как указано, олигарх пока не был допрошен. Его допрос ожидается после предъявления обвинений.

По прибытии в Кишинев в присутствии его адвоката был составлен протокол о задержании Плахотнюка, в котором ему были сообщены причины, ставшие основанием для задержания.

Прокурор Александру Черней отметил, что с момента задержания вступают в силу все четыре ордера на предварительное заключение, выданные ранее на имя Плахотнюка.

С момента составления протокола начинает отсчитываться 30-дневный срок предварительного заключения.

Согласно процедуре, после этого этапа Плахотнюку должны быть сообщены обвинения, выдвинутые в его отсутствие, по четырем уголовным делам, находящимся на рассмотрении.

В то же время прокурор сообщил, что после завершения действий в тюрьме Плахотнюк будет доставлен в суд, который выдал ордера на предварительный арест. Эта процедура является обязательной для соблюдения прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

Также на завтра уже назначено судебное заседание по делу о банковском мошенничестве, в котором должны принять участие все привлеченные стороны.

Прокурор подчеркнул, что это заседание было запланировано заранее и не зависит непосредственно от процедуры экстрадиции.

Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин.

Напомним, сначала сообщалось, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. Однако 17 сентября Минюст Греции приостановил процедуру.

Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".