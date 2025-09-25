НАТО візьме участь у нараді ЄС 26 вересня щодо створення "стіни дронів"

Представник НАТО візьме участь у відеоконференції щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку у п’ятницю, 26 вересня, проведе єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє.

НАТО також бере участь у розробці проєкту "стіни дронів" на східних рубежах Євросоюзу.

"Підтверджую, що завтра у цій нашій технічній дискусії братиме участь НАТО на технічному рівні", – повідомив Реньє, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляла "Європейська правда", на нараду в єврокомісара Кубілюса щодо "стіни дронів" були запрошені міністри оборони прикордонних держав ЄС: Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, Данії, а також – України.

Угорщину та Словаччину початково на неї не запросили.

Але потім Словаччину також додали до списку учасників.

Данія бере участь у нараді щодо створення "стіни дронів" після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники.