НАТО примет участие в совещании ЕС 26 сентября по созданию "стены дронов"

Представитель НАТО примет участие в совещании по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которое в пятницу, 26 сентября, проведёт еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

НАТО также участвует в разработке проекта "стены дронов" на восточных рубежах Европейского Союза.

"Подтверждаю, что завтра в этой нашей технической дискуссии примет участие НАТО на техническом уровне", – заявил Ренье, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщала "Европейская правда", на совещание у еврокомиссара Кубилюса по вопросу "стены дронов" были приглашены министры обороны приграничных государств ЕС: Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Дании, а также Украины.

Однако вначале Венгрию и Словакию на нее не пригласили.

Дания примет участие в совещании по созданию "стены дронов" после того, как в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.