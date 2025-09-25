Зеленский говорит, что Трамп поддерживает украинские удары по целям в России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в ходе личной встречи его американский коллега Дональд Трамп высказался в поддержку украинских ударов по целям в России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью Axios.

В частности, как отметил Зеленский, Трамп сказал ему, что Украина должна отвечать на российские удары по энергетическим объектам.

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает то, что мы можем ответить (ударами) по энергетике", – сказал он.

Кроме того, по его словам, Трамп сказал то же самое о заводах по производству дронов или ракетных базах.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет дроны, которые могут наносить удары вглубь России, но также сказал, что есть дополнительная система вооружения, которую он хочет получить, чтобы ускорить окончание войны.

"Президент Трамп знает, я вчера (сказал) ему, что нам нужно одна вещь. Нам это нужно, но это не означает, что мы будем это использовать. Потому что, если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", – добавил он.

Зеленский сказал, что назовет эту систему, как только камеры будут выключены, добавив, что Трамп ответил ему: "Мы поработаем над этим".

Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.

По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли это сообщение президента США.

Читайте также на эту тему: Трамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия изменение риторики президента США.