Польща та Естонія заборили вʼїзд екслідерці Гагаузії, повʼязаній з Іланом Шором

Польща та Естонія у четвер оголосили про заборону на вʼїзд Ірині Влах – колишній очільниці молдовського автономного регіону Гагаузія, повʼязаній з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Польщі сказало, що заборону на вʼїзд для Влах встановили з огляду на діяльність, "яка суперечить інтересам Республіки Польща, спрямованим на збереження стабільності в регіоні".

"Російська Федерація безпрецедентним і позаправовим чином втручається в політичні процеси, зокрема, насамперед у підготовку до парламентських виборів у Республіці Молдова, запланованих на 28 вересня цього року. Ми з занепокоєнням відзначаємо участь частини молдовських політиків, зокрема Ірини Влах, у таких діях", – ідеться в повідомленні.

Естонське зовнішньополітичне відомство повідомило про санкції проти Влах з огляду на те, що вона "підриває суверенітет і територіальну цілісність держав та підбурює до сепаратизму".

Ірина Влах у липні долучилась до проросійського блоку "Перемога" Ілана Шора – молдовського олігарха-утікача, який живе у Москві.

Раніше санкції проти колишньої лідерки Гагаузії запровадили Литва та Канада. Це відбувається на тлі наближення парламентських виборів у Молдові, запланованих на 28 вересня.