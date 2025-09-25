Польша и Эстония запретили въезд экс-лидеру Гагаузии, связанной с Иланом Шором

Польша и Эстония в четверг объявили о запрете на въезд Ирине Влах – бывшей главе молдавского автономного региона Гагаузия, связанной с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что запрет на въезд для Влах был установлен в связи с деятельностью, "противоречащей интересам Республики Польша, направленным на сохранение стабильности в регионе".

"Российская Федерация беспрецедентным и внеправовым образом вмешивается в политические процессы, в частности, прежде всего, в подготовку к парламентским выборам в Республике Молдова, запланированным на 28 сентября этого года. Мы с беспокойством отмечаем участие части молдавских политиков, в частности Ирины Влах, в таких действиях", – говорится в сообщении.

Эстонское внешнеполитическое ведомство сообщило о санкциях против Влах, учитывая, что она "подрывает суверенитет и территориальную целостность государств и подстрекает к сепаратизму".

Ирина Влах в июле присоединилась к пророссийскому блоку "Победа" Илана Шора – молдавского олигарха-беглеца, который живет в Москве.

Ранее санкции против бывшей лидеры Гагаузии ввели Литва и Канада. Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Молдове, запланированных на 28 сентября.