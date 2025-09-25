Лидер оппозиции Беларуси предупредила Трампа о намерениях Лукашенко

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

Об этом Тихановская сказала в интервью AP, сообщает "Европейская правда".

Поблагодарив Трампа за освобождение 52 заключенных, лидер белорусской оппозиции одновременно предупредила, что США не должны "платить слишком много" за небольшое количество людей, которых Лукашенко пока готов освободить.

"Я полагаю, что Лукашенко намерен обмануть президента Трампа. Понимаете, он хочет купить Lamborghini за 2000 евро, взяв много и не дав ничего взамен", – отметила она.

Тихановская призвала администрацию США продолжать работать над освобождением заключенных, пока еще есть возможность, заявив, что "люди умирают в тюрьмах".

Но она подчеркнула, что, несмотря на освобождение, репрессии в Беларуси продолжаются. В то время как некоторые заключенные выходят на свободу, многие другие оказываются за решеткой.

"Вот почему нам нужны ... последовательные и необратимые изменения, чтобы не позволить этому режиму брать все больше и больше заложников, чтобы продавать их дороже", – сказала она.

По словам Тихановской, "похоже на то, что президент Трамп поверил в Украину, поверил, что они могут победить в этой войне, и надеюсь, что это станет действиями, а не словами".

Как известно, 11 сентября режим Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.

В тот же день стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".