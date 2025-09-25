Премьер Нидерландов не исключил, что в будущем НАТО будет сбивать самолеты-нарушители

Премьер Нидерландов Дик Схооф не исключил, что в дальнейшем НАТО будет сбивать российские самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство стран НАТО.

Об этом Схооф заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Нидерландов предостерег Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство стран НАТО.

"Россияне должны знать, что это (сбивание самолета. – Ред.) может произойти, если они войдут в воздушное пространство НАТО", – отметил он.

Схооф назвал действия России "безрассудными", а также добавил, что решение о реакции на провокации будет принимать командование НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не исключает сбивания российских самолетов, которые безответственно залетают в воздушное пространство стран НАТО.

В то же время не все разделяют такую позицию – в частности президент Франции Эмманюэль Макрон.