У Молдові призупинили діяльність партії-учасниці головного проросійського блоку

Апеляційна палата Кишинева в четвер задовольнила запит Міністерства юстиції про призупинення діяльності партії "Серце Молдови" Ірини Влах – колишньої глави Гагаузії, що є частиною проросійського блоку Додона і нібито повʼязана з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішенням суду діяльність партії "Серце Молдови" була призупинена на 12 місяців. Воно ще може бути оскаржене протягом 15 днів.

Позов, на основі якого була призупинена діяльність партії Влах, стосується порушень у фінансуванні, які виявили під час обшуків на початку вересня.

Сама лідерка "Серця Молдови" сказала, що рішення суду – це "частина масштабного плану влади, спрямованого на те, щоб змусити нашу партію замовкнути".

Партія Ірини Влах йшла на вибори у складі проросійського "Патріотичного блоку", сформованого довкола експрезидента Ігоря Додона. Наразі невідомо які наслідки це матиме для цього блоку, який є основним конкурентом партії влади PAS і за деякими опитуваннями – перевищує її за популярністю всередині Молдови або близький до рейтингу PAS.

Протягом останнього місяці західні уряди почали зараховувати її до числа політиків, що мають звʼязок з олігархом-утікачем Іланом Шором, хоча раніше вона була окремим політичним гравцем у Гагаузії. На цій підставі колишній главі Гагаузії заборонили вʼїзд до Канади, Литви, Естонії та Польщі.

