В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора

Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос Министерства юстиции о приостановке деятельности партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах – бывшей главы Гагаузии, связанной с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решением суда деятельность партии "Сердце Молдовы" была приостановлена на 12 месяцев. Оно еще может быть обжаловано в течение 15 дней.

Иск, на основании которого была приостановлена деятельность партии Влах, касается нарушений в финансировании, которые были выявлены во время обысков в начале сентября.

Сама лидер "Сердца Молдовы" сказала, что решение суда – это "часть масштабного плана власти, направленного на то, чтобы заставить нашу партию замолчать".

Партия Ирины Влах шла на выборы в составе пророссийского блока, сформированного вокруг экс-президента Игоря Додона. При этом ранее были подтверждены ее связи с олигархом-беглецом Иланом Шором.

На этом основании бывшему главе Гагаузии запретили въезд в Канаду, Литву, Эстонию и Польшу.