Пророссийская хакерская группа стоит за последними атаками на официальные сайты Финляндии

Пророссийская хакерская группа NoName 057(16) стоит за атаками на сайты Министерства обороны Финляндии и другие официальные сайты, подтвердил финский Центр кибербезопасности при Агентстве транспорта и связи Traficom.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Эта группа уже несколько лет осуществляет DDoS-атаки по всей Европе, в том числе и в Финляндии.

По словам ведущего эксперта Центра кибербезопасности Traficom Юхани Эронена, Финляндия уже четвертый день подряд становится объектом DDoS-атак.

"С понедельника Финляндия и финские сайты находятся в списках пророссийской хакерской группы", – отметил Эронен.

Объектами DDoS-атак стали, в частности, интернет-страницы всех крупных парламентских партий, Министерства обороны и Министерства внутренних дел, Государственного совета и Верховного суда.

Суть атаки – создать большой поток трафика на сайт, чтобы обычные пользователи не могли им воспользоваться. Обычно такие атаки не наносят долговременного вреда, и после их окончания сайты работают нормально.

Ранее сообщалось, что системы регистрации и посадки в ряде европейских аэропортов стали жертвой кибератаки, больше всего пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.

В Британии в среду заявили о задержании подозреваемого в причастности к этой масштабной кибератаке.