У ЄС через Угорщину обговорюють зміни в голосуванні за поновлення санкцій проти РФ

У Європейському Союзі ведуться обговорення можливої зміни процедури голосування за продовження антиросійських санкцій, щоб унеможливити Угорщині ветувати майбутні рішення.

Про це розповів кореспондентці "Європейської правди" поінформований співрозмовник у колах ЄС, а також повідомило видання Politico.

Зокрема, Politico зазначило, що у контексті пропозиції Єврокомісії про можливий кредит Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів ЄК запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайності на кваліфіковану більшість, щоб зменшити ризик блокування процесу Угорщиною та передачі активів назад під контроль Росії.

Разом з тим, обізнаний з перебігом дискусій посадовець ЄС на умовах анонімності повідомив кореспондентці "Європейської правди", що наразі формального обговорення цієї ідеї на рівні Ради ЄС не відбувається.

"Наскільки мені відомо, комісія не надсилала формальну пропозицію про відхід від вимоги одноголосної підтримки продовження санкцій", – заявив співрозмовник "ЄП".

Він уточнив, що йдеться не про зміну процедури затвердження нових пакетів санкцій, а про поновлення вже запроваджених санкцій.

Тим не менш, на неформальному рівні дискусії вже почалися. Співрозмовник "ЄП" згадав про неформальний сніданок високої представниці ЄС Каї Каллас з послами держав ЄС у Брюсселі у вересні, на якому перехід від вимог одностайності до кваліфікованої більшості був обговорений в загальних рисах.

Зазначимо, під час ухвалень у ЄС рішень про продовження антиросійських санкцій Угорщина регулярно висуває свої вимоги, погрожуючи блокадою.

Наприклад, взимку угорський прем’єр Віктор Орбан тримав у напрузі ЄС, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти Росії, включаючи заморожування її фінансових активів.

Зрештою Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".