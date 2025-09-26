В ЕС из-за Венгрии обсуждают изменение в голосовании за возобновление санкций против РФ

В Европейском Союзе ведутся обсуждения возможного изменения процедуры голосования за продление антироссийских санкций, чтобы сделать невозможным для Венгрии ветировать будущие решения.

Об этом рассказал корреспонденту "Европейской правды" информированный собеседник в кругах ЕС, а также сообщило издание Politico.

В частности, Politico отметило, что в контексте предложения Еврокомиссии о возможном кредите Украине на 140 млрд евро за счет росактивов ЕК предложила изменить правила продления санкций с единодушия на квалифицированное большинство, чтобы уменьшить риск блокирования процесса Венгрией и передачи активов обратно под контроль России.

Вместе с тем, знакомый с ходом дискуссий чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Европейской правды", что сейчас формального обсуждения этой идеи на уровне Совета ЕС не происходит.

"Насколько мне известно, комиссия не присылала формальное предложение об отходе от требования единогласной поддержки продления санкций", – заявил собеседник "ЕП".

Он уточнил, что речь идет не об изменении процедуры утверждения новых пакетов санкций, а о возобновлении уже введенных санкций.

Тем не менее, на неформальном уровне дискуссии уже начались. Собеседник "ЕП" вспомнил о неформальном завтраке высокой представительницы ЕС Каи Каллас с послами государств ЕС в Брюсселе в сентябре, на котором переход от требований единогласия к квалифицированному большинству был обсужден в общих чертах.

Отметим, во время принятия в ЕС решений о продлении антироссийских санкций Венгрия регулярно выдвигает свои требования, угрожая блокадой.

Например, зимой венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.

В конце концов Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по "энергетической безопасности".