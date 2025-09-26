Президент Румынии не считает, что РФ способна напасть на НАТО
Президент Румынии Никушор Дан считает, что вероятность расширения военного конфликта за пределы границы Украины крайне мала.
Об этом румынский президент заявил в интервью Digi24, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Дан, Россия пока не способна напасть на НАТО.
По его словам, РФ еще с 2014 года начала "информационную войну" против западного мира, пытаясь, где это возможно, навязать власть, которая была бы ей выгодна, или "посеять недоверие" населения к западной демократической модели.
"Россия с ее посредственной экономикой, очевидно, пытается компенсировать свои военные недостатки вмешательством в дела населения и в решения, которые в демократическом обществе принимаются путем голосования. А потом все это сочетается с пропагандистской кампанией, которая говорит: "мы не имеем ничего против вас", "почему бы вам не покинуть Украину"... Примерно так я это вижу. По крайней мере, сейчас я не вижу Россию способной напасть на НАТО", – сказал Дан.
По его словам, шансы на то, что военный конфликт "распространится за пределы Украины, чрезвычайно малы".
В этом контексте он подчеркнул, что европейские и западные страны продемонстрировали свою решимость защищаться.
Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине.
Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.