СМИ узнали, почему Хегсет решил внезапно созвать сотни генералов на встречу

Глава Пентагона Пит Хегсет созвал высших военных руководителей на необычную встречу в начале следующей недели, как раз перед тем, как правительство США может прекратить работу из-за финансового спора между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Официально в Пентагоне не назвали причину, по которой Хегсет дал распоряжение сотням генералов и адмиралов вооруженных сил США в кратчайшие сроки собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс преуменьшили значение встречи, когда их спросили о ней в Овальном кабинете в четверг.

"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", – сказал Трамп, отметив, что это хорошо, что генералы собираются вместе с главой Пентагона.

Вэнс в свою очередь добавил, что во встрече "нет ничего необычного, и я думаю, что странно, что вы, люди, сделали из этого такую большую историю".

Агентство отмечает, что встреча назначена перед последним днем финансового года и перед возможным "шатдауном".

19 сентября Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, а Дональд Трамп не исключил возможности "шатдауна".

Это может привести и к прекращению финансирования из госбюджета командировок госслужащих, в том числе и военных. Оплачиваться они будут только в исключительных случаях. Поэтому Хегсет хочет собрать всех генералов и адмиралов, пока это еще возможно, говорится в материале.

В то же время один высокопоставленный представитель промышленности сказал, что ему сообщили, что встреча посвящена будущей Национальной оборонной стратегии.

Стоит отметить, что 5 сентября американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of war).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – и может быть признан по этому титулу в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

