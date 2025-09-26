Генсек НАТО анонсировал новые технологии против российских дронов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что западные военные не могут продолжать сбивать беспилотники дорогими ракетами, поэтому для противодействия вражеским дронам будут внедрены новые технологии.

Об этом Рютте рассказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметил генсек НАТО, военное командование в Европе "стремительно разрабатывает" новые технологии, в частности учась у украинцев.

"Глупо, чтобы беспилотники, которые стоят 1-2 тысячи долларов, сбивали ракетами, стоимостью, возможно, полмиллиона или миллион долларов. Все мы быстро развиваем технологии и учимся у украинцев", – сказал Рютте.

На вопрос, хватает ли НАТО соответствующего оборудования, он ответил, что "в краткосрочной перспективе – нет", добавив, что НАТО учится у украинцев и быстро развивает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели.

По словам генсека НАТО, эти усилия направлены на то, чтобы "наряду с более традиционными способами борьбы с этим, мы располагали этой технологией перехвата".

Как сообщала "Европейская правда", аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Отметим, 26 сентября проходила видеоконференция по "стене дронов" с участием ряда стран НАТО и Украины.