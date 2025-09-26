Проросійський Додон пообіцяв посаду ексглаві Гагаузії, якщо її не допустять до виборів

Лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон, довкола якого утворився проросійський "Патріотичний блок", пообіцяв, що якщо його блок отримає парламентську більшість, то ексглава Гагаузії Ірина Влах увійде до складу майбутнього уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Newsmaker.

Заяву Додона слід розглядати на тлі четвергового рішення Апеляційної палати Кишинева призупинити діяльність партії "Серце Молдови" Ірини Влах напередодні виборів 28 вересня. Партія "Серце Молдови" є частиною проросійського блоку Додона.

За його словами, Ірина Влах залишається частиною команди, попри рішення Апеляційної палати. "Ми категорично засуджуємо атаки на нашу колегу Ірину Влах", – заявив Додон.

Він зазначив, що навіть якщо ЦВК вирішить виключити Влах і її колег з виборчого списку "Патріотичного блоку", то "Влах залишається нашою соратницею, з якою ми почали цю боротьбу і доведемо її до кінця".

Лідер соціалістів підкреслив, що якщо блок виграє вибори, то включить Ірину Влах до складу уряду.

"Ми сподіваємося, що після виборів отримаємо парламентську більшість, створимо новий уряд, і Влах обов'язково увійде до команди "Патріотичного блоку" після 28 вересня", – додав він.

Позов, на основі якого була призупинена діяльність партії Влах, стосується порушень у фінансуванні, які виявили під час обшуків на початку вересня.

"Патріотичний блок" Додона є основним конкурентом партії влади PAS і за деякими опитуваннями перевищує її за популярністю всередині Молдови або близький до рейтингу PAS.

Нещодавно західні уряди почали зараховувати Влах до числа політиків, що мають звʼязок з олігархом-утікачем Іланом Шором, хоча раніше вона була окремим політичним гравцем у Гагаузії.

Детально про розклад сил перед виборами у Молдові та про проросійських учасників виборів читайте у статті "Додон та ультраправі на службі Кремля".