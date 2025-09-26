В Молдове сняли с выборов партию экс-главы Гагаузии из главного пророссийского блока

Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу исключила из предвыборной гонки партию "Сердце Молдовы" бывшего главы Гагаузии Ирины Влах, которая входит в ключевой пророссийский Патриотический блок Игоря Додона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Молдовская ЦИК приняла решение о снятии партии Влах с выборов в связи с расследованием дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании формирования.

Теперь Патриотический блок Игоря Додона, куда входит "Сердце Молдовы", имеет 24 часа, чтобы обновить свой избирательный список с учетом решения комиссии и соблюдения гендерного баланса.

Партия "Сердце Молдовы" назвала решение ЦИК "незаконным и политически мотивированным". "Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властями с единственной целью – заставить нас замолчать", – сказали там.

Апелляционная палата Кишинева накануне приостановила деятельность партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах накануне выборов 28 сентября.

Иск, на основе которого была приостановлена деятельность партии Влах, касается нарушений в финансировании, которые обнаружили во время обысков в начале сентября.

Недавно западные правительства начали причислять Влах к числу политиков, имеющих связь с беглым олигархом Иланом Шором, хотя ранее она была отдельным политическим игроком в Гагаузии.

