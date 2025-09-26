Швеция предлагает Дании систему борьбы с дронами

Швеция предложила Дании свои системы противодействия беспилотникам после серии инцидентов по выявлению неизвестных дронов, которые нарушали работу аэропортов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии TV4 сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он указал на "активную деятельность" дронов, которую наблюдали в последнее время.

"А в среду на следующей неделе около 40 глав правительств соберутся на саммите ЕС именно в Копенгагене. Поэтому мы предложили Дании помощь в виде шведских военных средств противодействия дронам, чтобы обеспечить проведение встреч", – добавил шведский премьер.

По его словам, речь идет о шведских возможностях "сбивать нежелательные дроны". Больше деталей Кристерссон не уточнил.

"Это предложение от Швеции, а Дания решает, нужна ли ей эта помощь. Дания решит принять шведскую помощь, это произойдет немедленно", – добавил он.

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.

