Єврокомісар про "стіну дронів": маємо діяти швидко

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа має зробити висновки із ситуації в Україні та швидко розробити систему захисту від дронів в умовах загрози з боку Росії.

Про це він сказав у коментарі AFP, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Кубілюса з’явився за підсумками відеоконференції, на якій обговорювали створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

"Ми повинні діяти швидко. І ми повинні діяти, витягуючи всі уроки із ситуації в Україні і створюючи цю "стіну дронів" спільно з Україною", – сказав єврокомісар.

Він зазначив, що Україна розробила низку недорогих способів виявлення і збивання російських безпілотників.

"Україна побудувала систему акустичних датчиків у дуже короткі терміни, коли почалася війна. Тому я думаю, що ми теж зможемо це зробити без великої затримки", – вказав Кубілюс.

Єврокомісар додав, що хотів би бачити Україну "справжнім партнером у створенні цієї "стіни" і що він бачить у цьому ще один спосіб інтегрувати Київ у розбудову європейської оборонної системи.

Кубілюс також розповів, що поки що немає чіткого уявлення про витрати на створення проєкту, але, за його оцінками, це буде коштувати "кілька мільярдів євро, а не сотні мільярдів".

"Ми більш-менш розуміємо, що нам потрібно розробити. Скільки це буде коштувати – побачимо", – резюмував він.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

Напередодні Кубілюс констатував, що ЄС знадобиться час для створення повноцінної мережі протидії дронам.