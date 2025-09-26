Новий премʼєр Франції обіцяє бюджет без заходів жорсткої економії

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню пообіцяв, що "абсолютно не збирається" пропонувати бюджет жорсткої економії, що призвело до відставки його попередника Франсуа Байру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лекорню сказав у пʼятницю, що планує призначити міністрів до свого уряду "до початку сесії парламенту", яка розпочнеться 1 жовтня.

"Я хочу продовжити роботу над проєктом бюджету. Міністри, які хочуть приєднатися до уряду, повинні будуть його підтримати", – додав він.

Французький премʼєр також запевнив, що "підготовка бюджету жорсткої економії та соціального регресу не може бути предметом обговорення".

Він сказав, що його бюджет передбачатиме дефіцит у розмірі 4,7% ВВП, який до 2029 року має опуститись з 3%, відповідно до правил єврозони, і враховуватиме результати його консультацій з профспілками та політичними силами.

Хоча ЗМІ раніше повідомили, що Лекорню нібито відкритий до підвищення податку для найбагатших французів, він сказав у пʼятницю, що не вважає таку ініціативу "найкращою відповіддю".

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню був призначений премʼєром Франції 9 вересня після того, як його попередника Франсуа Байру усунули через радикальний план економії коштів на суму 44 млрд євро для зменшення боргу Франції.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи