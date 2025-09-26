Новый премьер Франции обещает бюджет без мер жесткой экономии

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню пообещал, что "абсолютно не собирается" предлагать бюджет жесткой экономии, что привело к отставке его предшественника Франсуа Байру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Лекорню сказал в пятницу, что планирует назначить министров в свое правительство "до начала сессии парламента", которая начнется 1 октября.

"Я хочу продолжить работу над проектом бюджета. Министры, которые хотят присоединиться к правительству, должны будут его поддержать", – добавил он.

Французский премьер также заверил, что "подготовка бюджета жесткой экономии и социального регресса не может быть предметом обсуждения".

Он сказал, что его бюджет будет предусматривать дефицит в размере 4,7% ВВП, который к 2029 году должен снизиться с 3%, в соответствии с правилами еврозоны, и будет учитывать результаты его консультаций с профсоюзами и политическими силами.

Хотя СМИ ранее сообщили, что Лекорню якобы открыт к повышению налога для самых богатых французов, он сказал в пятницу, что не считает такую инициативу "лучшим ответом".

Напомним, Себастьен Лекорню был назначен премьером Франции 9 сентября после того, как его предшественник Франсуа Байру был отстранен из-за радикального плана экономии средств на сумму 44 млрд евро для уменьшения долга Франции.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

