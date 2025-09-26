Парламент Хорватії проголосував проти визнання Палестини

Парламент Хорватії у п’ятницю, 26 вересня, відхилив пропозицію про визнання палестинської державності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал N1.

За визнання Палестинської держави проголосувало 44 депутати, четверо утримались і 73 висловились "проти".

Голосування стало відповіддю на пропозицію деяких депутатів, які послалися на "гуманітарну катастрофу, що відбувається в секторі Газа".

Президент Хорватії Зоран Мілановіч у понеділок на Генасамблеї в Нью-Йорку також закликав визнати Палестинську державу.

"Умови для визнання Палестинської держави ще не виконані, оскільки необхідно припинити конфлікти і звільнити всіх заручників", – заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман у відповідь на заяву президента.

Як відомо, останніми днями низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.