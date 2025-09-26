Парламент Хорватии проголосовал против признания Палестины

Парламент Хорватии в пятницу, 26 сентября, отклонил предложение о признании палестинской государственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал N1.

За признание Палестинского государства проголосовало 44 депутата, четверо воздержались и 73 высказались "против".

Голосование стало ответом на предложение некоторых депутатов, которые сослались на "гуманитарную катастрофу, происходящую в секторе Газа".

Президент Хорватии Зоран Миланович в понедельник на Генасмблее в Нью-Йорке также призвал признать Палестинское государство.

"Условия для признания Палестинского государства еще не выполнены, поскольку необходимо прекратить конфликты и освободить всех заложников", – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в ответ на заявление президента.

Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.