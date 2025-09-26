Глава МЗС Німеччини: санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що після провалу переговорів європейських держав з Іраном щодо його ядерної програми проти Тегерана будуть запроваджені більш широкі санкції ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

Глава німецької дипломатії висловив упевненість, що санкції на рівні ООН проти Ірану "будуть запроваджені".

"Ми запропонували багато можливостей для досягнення нового переговорного рішення, але вони (іранські посадовці. – Ред.) не скористалися цією можливістю", – сказав він.

За словами Вадефуля, хоча механізм відновлення санкцій ООН проти Ірану набуде чинності, завжди буде місце для дипломатії.

За останній рік напруженість між Тегераном і Заходом значно зросла, особливо після того, як у червні Ізраїль і США здійснили повітряні удари по ключових іранських ядерних об'єктах.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, що відкрило шлях до їхнього повернення 28 вересня – після остаточного голосування, запланованого на п'ятницю.