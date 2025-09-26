Глава МИД Германии: санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль сказал, что после провала переговоров европейских государств с Ираном по его ядерной программе против Тегерана будут введены более широкие санкции ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Глава немецкой дипломатии выразил уверенность, что санкции на уровне ООН против Ирана "будут введены".

"Мы предложили много возможностей для достижения нового переговорного решения, но они (иранские чиновники. – Ред.) не воспользовались этой возможностью", – сказал он.

По словам Вадефуля, хотя механизм возобновления санкций ООН против Ирана вступит в силу, всегда будет место для дипломатии.

За последний год напряженность между Тегераном и Западом значительно возросла, особенно после того, как в июне Израиль и США нанесли воздушные удары по ключевым иранским ядерным объектам.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, что открыло путь к их возвращению 28 сентября – после окончательного голосования, запланированного на пятницу.