Найвищий військовий орган НАТО вперше засідає у Латвії: президент виступив із заявою

Новини — Субота, 27 вересня 2025, 10:13 — Христина Бондарєва

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив на конференції Військового комітету НАТО у Ризі, що Росія не повинна сумніватися в здатності НАТО захищати держави-члени та стримувати будь-які загрози.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву латвійського президента наводить Delfi.

Рінкевичс відкрив у Ризі конференцію Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройними силами. Він зазначив, що це перша зустріч найвищих військових керівників НАТО після саміту в Нідерландах, в Гаазі, де країни-члени Альянсу зобов'язалися зміцнювати можливості альянсу і оборонний потенціал. 

Це також перша зустріч Військового комітету НАТО в Латвії.

Президент Латвії підкреслив, що збільшення витрат на оборону є випробуванням як для кожної країни, так і для Європи в цілому, яка бере на себе справедливу частку витрат. На його думку, в інтересах держав-членів НАТО – забезпечити нові оборонні плани Альянсу необхідними силами і можливостями.

"Мова йде не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам… Росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами", – сказав латвійський президент.

Він підкреслив, що найкращий спосіб захистити країни-члени – це стримування, проте воно має бути ефективним. 

Президент зазначив, що Латвія продовжує вкладати сили в розвиток оборонних можливостей і найближчим часом буде готова направляти на оборону 5% ВВП.

Президент підкреслив значення Балтійської лінії оборони, присутність союзних сил в Латвії і боєздатність багатонаціональної бригади НАТО в Латвії під керівництвом Канади. Він також позитивно оцінив операції НАТО проти активності російського "тіньового флоту".

У Ризі в суботу, 27 вересня, триває конференція найвищого військового органу НАТО – Військового комітету. Засідання веде голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. 

Під час засідання військове керівництво НАТО обговорює реалізацію рішень саміту НАТО в Гаазі, зосереджуючись на зміцненні колективного стримування і оборони союзників.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Росія наразі не здатна напасти на НАТО.

Глава МЗС Німеччини стверджує, що Росія не має жодного шансу перемогти НАТО.

