Глава МЗС Німеччини: Росія не має жодного шансу перемогти НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готовий захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення, водночас додавши, що Альянс не має бажання ескалації конфлікту з РФ.

Про це очільник німецького зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Попередження глави німецької дипломатії є останнім знаком розчарування Європи тим, що він назвав спробою господаря Кремля Владіміра Путіна випробувати обороноздатність НАТО.

"Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Тому ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде жодного шансу перемогти нас", – підкреслив Вадефуль.

Він також повторив попередження Німеччини і її союзників про те, що Росія може бути в змозі напасти на територію НАТО до кінця десятиліття.

Він згадав про різке збільшення військових витрат, яке керівна коаліція канцлера Фрідріха Мерца розпочала в рамках обіцянки перетворити збройні сили Німеччини на найсильнішу армію в Європі.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Росія наразі не здатна напасти на НАТО.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні.

Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.