Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце сентября и начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по покупке оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил на брифинге, который транслировал "Укринформ".

Зеленский рассказал прессе о результатах переговоров, которые он провел с американским президентом Дональдом Трампом.

"У нас (на переговорах. – Ред.) была договоренность о покупке соответствующего оружия в Соединенных Штатах Америки через различные программы. Все технические встречи, начиная с конца сентября и начала октября, проведет украинская делегация в Соединенных Штатах Америки. Главные вещи мы обсудили с президентом, согласовали. Теперь переходим к практической реализации", – сказал Зеленский.

Он охарактеризовал эту договоренность как "mega deal о покупке оружия от Америки".

Также, по его словам, он обсудил с Трампом соглашение о покупке украинских дронов.

"Обсудили drone deal. И также технические команды начинают работать над этим соглашением. Это наши дроны, которые будут напрямую покупать США", – сказал Зеленский.

Напомним, в интервью после встречи с Трампом Зеленский сказал, что президент США благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые позволят Киеву поражать цели в Москве.

По информации СМИ, президент Украины попросил США о ракетах Tomahawk во время закрытой встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Сам Трамп после встречи с Зеленским неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.