Лавров заявив, що РФ і США домовились про нові двосторонні консультації

У Москві заявили, що домовилися з Вашингтоном про новий раунд консультацій для "усунення подразників" у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє російське "Интерфакс", про це сказав очільник МЗС РФ Сергєй Лавров, пише "Європейська правда".

Лавров оголосив про домовленість зі США стосовно ще одного раунду консультацій для "усунення подразників" у двосторонніх відносинах, і це має відбутися у найближчі місяці.

"Вже було два раунди, Третій ми з Марко Рубіо домовились провести цієї осені", – сказав Лавров.

Перші такі переговори відбулися наприкінці лютого у Стамбулі, другі – там само 10 квітня.

Нагадаємо, днями Лавров і держсекретар США Марко Рубіо зустрілися на полях Генасамблеї ООН.

Рубіо у цій розмові сказав Лаврову, що Росія має зробити "істотні кроки" до миру.

