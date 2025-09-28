Лавров заявил, что РФ и США договорились о новых двусторонних консультациях

В Москве заявили, что договорились с Вашингтоном о новом раунде консультаций для "устранения раздражителей" в двусторонних отношениях.

Как сообщает российское "Интерфакс", об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет "Европейская правда".

Лавров объявил о договоренности с США относительно еще одного раунда консультаций для "устранения раздражителей" в двусторонних отношениях, и это должно произойти в ближайшие месяцы.

"Уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", – сказал Лавров.

Первые такие переговоры состоялись в конце февраля в Стамбуле, вторые – там же 10 апреля.

Напомним, на днях Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях Генассамблеи ООН.

Рубио в этой беседе сказал Лаврову, что Россия должна сделать "существенные шаги" к миру .

