Против Ирана снова заработали санкции ООН из-за его ядерной программы

ООН с воскресенья возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана из-за его ядерной программы после процесса, инициированного тремя европейскими государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Возобновление санкций против Ирана на уровне ООН произошло после того, как Великобритания, Франция и Германия инициировали этот процесс в Совете безопасности ООН, обвинив Тегеран в нарушении "ядерного соглашения" 2015 года, которое имело целью остановить разработку им ядерного оружия.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, а резолюция России и Китая об отсрочке санкций в пятницу, 26 сентября, не набрала достаточно голосов.

Санкции ООН, введенные Совбезом ООН в резолюциях, принятых в 2006-2010 годах, были возобновлены в 00:00 по Гринвичу в воскресенье.

"Мы призываем Иран и все государства полностью соблюдать эти резолюции", – заявили министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии в совместном заявлении.

С возвращением санкций ООН на Иран снова будет распространяться эмбарго на поставки оружия и запрет на все виды деятельности, связанные с обогащением урана и переработкой, а также любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.

Среди других санкций, действие которых было возобновлено, есть запрет на поездки для десятков иранских граждан, замораживание активов десятков лиц и организаций, а также запрет на поставки всего, что может быть использовано в ядерной программе страны.

Тегеран ранее предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций и накануне заявил, что отзывает своих послов в Великобритании, Франции и Германии для консультаций.