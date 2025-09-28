Глава МЗС Румунії в ООН засудила російське втручання у вибори в Молдові

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час виступу в Генеральній асамблеї ООН в неділю висловила стурбованість ситуацією в Молдові, де відбуваються парламентські вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Facebook.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Цою засудила російські спроби вплинути на втручання в парламентські вибори в Молдові.

"Ми засудили кампанію дезінформації та зловмисне зовнішнє втручання, організоване Російською Федерацією в безпрецедентних масштабах, з явною метою підірвати суверенне право молдовських громадян самостійно вирішувати своє майбутнє", – написала вона.

Також глава румунського МЗС наголосила на необхідності "негайного припинення вогню в Газі, безумовного звільнення заручників та забезпечення доступу гуманітарної допомоги для цивільного населення".

"Крім цих питань, я підтвердила нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і підкреслила нашу прихильність до прав людини, боротьби з кліматичними змінами та сталого розвитку", – підсумувала Цою.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "історичним" голосування, що відбувається сьогодні у Молдові на парламентських виборах, та закликав громадян Молдови у Румунії прийти на дільниці.

