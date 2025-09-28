Президент Румунії закликав молдовських громадян в країні йти голосувати: "це історичний день"

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "історичним" голосування, що відбувається сьогодні у Молдові на парламентських виборах, та закликав громадян Молдови у Румунії прийти на дільниці.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі наводить Digi24.

Нікушор Дан у неділю заявив, що сьогоднішні парламентські вибори у Молдові мають історичне значення для Молдови і цього разу участь у голосуванні дуже важлива.

"Політики часто кажуть, що ваш голос важливий… Але цього разу – це справді, справді важливо", – сказав президент Румунії та закликав молдовських громадян у Румунії скористатись своїм правом голосування і просити про це своїх знайомих.

"Це справді історичний день", – наголосив Нікушор Дан.

Його запитали про прогнози щодо результатів голосування – чи Молдова збереже проєвропейський курс, чи почне зближуватися з Росією, та які будуть наслідки цього для Румунії.

"Я президент Румунії, я поважаю державність Молдови і не хочу, щоб мої заяви інтерпретували якось не так. Безперечно, у мене є думка з цього приводу – але зараз це все, що я можу сказати. Дуже, дуже важливо, щоб люди йшли голосувати", – сказав Дан.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни. Виборчі дільниці у Молдові відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 21-00. Також на цих виборах вперше діє опція поштового голосування для громадян Молдови у 10 країнах.

Президентка Мая Санду та уряд давно заявляють, що очікують масштабних спроб Росії вплинути на вибори з метою привести до влади "дружні" сили та зірвати євроінтеграцію Молдови.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план впливу на вибори в Молдові, BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії, а Reuters – про те, як православних священників з Молдови системно запрошували у щедрі паломницькі турне до Москви і потім пропонували гроші в обмін на пропаганду в інтересах Кремля серед своїх парафіян.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.