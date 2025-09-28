Глава МИД Румынии в ООН осудила российское вмешательство в выборы в Молдове

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время выступления в Генеральной ассамблее ООН в воскресенье выразила обеспокоенность ситуацией в Молдове, где проходят парламентские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Facebook.

В своем выступлении на Генассамблее ООН Цою осудила российские попытки повлиять на вмешательство в парламентские выборы в Молдове.

"Мы осудили кампанию дезинформации и злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах, с явной целью подорвать суверенное право молдавских граждан самостоятельно решать свое будущее", – написала она.

Также глава румынского МИД подчеркнула необходимость "немедленного прекращения огня в Газе, безусловного освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи для гражданского населения".

"Кроме этих вопросов, я подтвердила нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула нашу приверженность правам человека, борьбе с климатическими изменениями и устойчивому развитию", – подытожила Цоя.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.

Президент Румынии Никушор Дан назвал "историческим" голосование, которое проходит сегодня в Молдове на парламентских выборах, и призвал граждан Молдовы в Румынии прийти на избирательные участки.

