Венс каже, що Росія відмовляється від "мирних переговорів" з Україною та США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що в останні тижні російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх – за участю американців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Венс прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа, в яких він критично оцінив стан Росії та припустив, що Україна здатна повернути окуповані російськими військами території.

За його словами, такі заяви викликані "зміною реальності на місцях", де Росія втрачає значну кількість людей і не має суттєвих територіальних здобутків.

"Ми залишаємося відданими миру, але для цього потрібне бажання обох сторін. І, на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями", – сказав віцепрезидент США.

"Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з росіянами та українцями", – додав він.

Венс закликав росія "прокинутися і прийняти реальність", у якій вони втрачають багато людей і "не мають чого показати натомість".

"Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, військової переваги на місці? Я сподіваюся, що відповідь – не так багато, але, безумовно, наша позиція полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і побачать реальність на місці", – сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли цей допис президента США.

